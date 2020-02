Screening neonatale esteso, approvato l'emendamento Noja

È stato approvato l’emendamento al Milleproroghe a prima firma di Lisa Noja che stabilisce un termine certo per l'aggiornamento degli screening neonatali, un passo indispensabile per includere nel panel anche malattie neuromuscolari, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale. «Finalmente si darà seguito in tempi brevi all'obbligo fermo da oltre due anni. Non solo un miglioramento nei tempi, ma anche sul fronte dei finanziamenti: siamo riusciti ad aumentare ulteriormente i fondi per gli screening neonatali, con 2 milioni in più per il 2020 e 4 a decorrere dal 2021. Sarà così possibile avviare tempestivamente i trattamenti oggi disponibili per patologie molto gravi come la SMA e migliorare la qualità di vita di tanti bambini», ha detto l’onorevole Noja.