Crossing the color line: le “nuove generazioni” di italiani si raccontano

Cosa significa essere italiano di origine straniera in un'epoca di forti nazionalismi? Che cosa rappresenta la cittadinanza italiana e come si può associare all’identità e all’appartenenza culturale di una persona? Tematiche fondamentali del nostro tempo, che però spesso vengono strumentalizzate a livello politico, tra liti e dibattiti che arrivano a cancellare la voce dei diretti interessati. Da qui la necessità, per la giovane regista Sabrina Onana, di riportare proprio questa voce in primo piano: Jacklin, Victoria, Hawa, Ark Joseph, Yasir, Georgina, sono infatti alcuni fra i protagonisti del suo documentario intitolato “Crossing the color line” (Attraversando la linea del colore), ragazze e ragazzi diversi tra loro per storia, sogni ed esperienze, ma con una cosa che li accomuna: vivono nel nostro Paese ma sono tutti nati da genitori stranieri. Alcuni di loro sono arrivati in Italia da piccoli, altri in Italia ci sono proprio nati, vivono a Roma, Napoli, Milano, Genova, qui hanno fatto le scuole, hanno l’accento della regione in cui vivono, sono in tutto e per tutto italiani. Eppure per avere la cittadinanza c’è chi ha dovuto aspettare di compiere i 18 anni, e c’è chi ancora sta aspettando, con tutti i problemi – pratici, emotivi ed esistenziali – che questo limbo burocratico porta con sé.

«Con il mio lavoro ho voluto che si riappropriassero della propria narrazione, che si esprimessero liberamente sulle loro esperienze quotidiane, che parlassero di questioni legate all’identità, al di là delle strumentalizzazioni politiche – spiega la regista in occasione della proiezione del film a Roma, presso lo spazio Facebook Binario F – non a caso, ho girato il film dopo le elezioni italiane del 2018, mi interessava in particolare questo contesto socio-politico». Ventunenne di origini italo-camerunensi, Onana è infatti una studentessa di sociologia contemporanea alla Sorbona di Parigi e non ha mancato di notare come l’avanzamento della destra populista e la generalizzazione del malcontento popolare abbiano creato terreno fertile all'esacerbarsi di comportamenti razzisti e xenofobi e propenso alla legittimazione di stereotipi e pregiudizi etnici. Da qui la sua scelta di concentrarsi sugli afrodiscendenti. «A causa del colore della pelle non possono sottrarsi allo sguardo dell’altro, e sono quelli che più di tutti subiscono lo stigma migratorio, anche se spesso il paese di origine dei genitori non l’hanno neanche mai visto».