Il neo-liberalismo “sfrenato”, la sua cultura e i suoi dispositivi che si appropriano di ogni sfera dell’umano, ci interrogano profondamente. Siamo sopraffatti da un paradigma prestazionale che non attraversa solo l’economia e il business management, ma anche la nostra vita, la società, i sistemi educativi. Ci si chiede: “siamo venuti al mondo come uomini per vivere o per funzionare? La nostra esistenza può essere ridotta a esperienza misurata in funzione della sua utilità? Il cammino della vita non è esperienza assai diversa dalla ricerca della performance in ogni luogo e a ogni età?”.

Uno stress da “cattivo funzionamento” restringe l’umano e assottiglia così il “vivere” che diventa mera esperienza prestazionale. Le imprese e i loro manager possono fare qualcosa per rompere questo schema trasformando il lavoro, da indicatore di performance, a moltiplicatore di benessere? Come possono aiutare le persone a “esistere” e non soltanto a “funzionare”? Ci sono pratiche manageriali che vanno in questa direzione?

La Fondazione Lavoroperlapersona organizza l’incontro: “L’impresa e la società della prestazione. Come ritornare a vivere” che si terrà giovedì 27 febbraio, ore 18:00, Roma - Albergo Etico, via Pisanelli 39 – Metro A Flaminio.

Introduce Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona

Con: Federico Chicchi, professore associato di Politiche del lavoro, Globalizzazione e Capitalismo presso l’Università di Bologna che parlerà di “Impresa oltre il mito della performance”’

Interverranno: Antonio Bagetta: responsabile servizio Clienti di Conte.it, Andrea Castiello D’Antonio, psicologo e psicoterapeuta, Rosella Gangi; HR Director di WindTre

→ Giovedì 27 febbraio, ore 18:00, Roma - Albergo Etico, via Pisanelli 39 – Metro A Flaminio

→ Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria

→ Per registrarti clicca qui