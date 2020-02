Nasce Gluo, la prima piattaforma collaborativa del volontariato

È questa la sfida più grande del progetto: aiutare le associazioni a fidarsi le une delle altre, ad aprirsi ancora di più, in un momento storico in cui sono forti le spinte nella direzione opposta, quella dell'isolamento. Proprio per questo è stata scelta l'ape come simbolo del progetto: un grande esempio di collaborazione, ma anche un insetto nei confronti del quale si è persa confidenza, che talvolta spaventa immotivatamente, perché siamo meno abituati alla relazione.

Il nome GLUO deriva dall’Esperanto e significa “colla”. L’ispirazione definitiva per la scelta del nome l’hanno data le particelle subatomiche deputate allo scambio che, in virtù della loro funzione, sono state chiamate gluoni dagli scienziati.

GLUO, che è realizzata in collaborazione con il Forum regionale del terzo settore e CSVnet e con il supporto della Regione, è integrata con il Sistema informativo del Csv del Friuli Venezia Giulia (attualmente già popolato da 3.500 enti e 5.800 volontari): ben presto, attraverso la piattaforma, sarà possibile non solo utilizzare i servizi del Csv, ma anche “caricare” servizi propri o usufruire di quelli che altri utenti metteranno a disposizione. Dopo un periodo di rodaggio è prevista la creazione di una app per semplificarne ulteriormente l'utilizzo.