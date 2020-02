Torna l’Italian Fundraising Award

Il Festival del Fundraising si schiera al fianco delle ong Dal 13 al 15 maggio quasi 900 operatori del Terzo settore si ritroveranno per fare cultura del Fundraising e per confrontarsi sui temi emergenti. A cominciare dall’attacco alle organizzazioni non governative e alle sue pesanti ricadute sulla reputazione e, soprattutto, sulla sostenibilità dei progetti di tutto il settore. Tre giorni di formazione (e un premio) per far crescere il settore, contro la disinformazione