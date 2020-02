Confcooperative Roma, confermato Marcocci alla presidenza

Il movimento cooperativo aderente a Confcooperative Roma, del resto, rappresenta una realtà economico-sociale non indifferente nel tessuto imprenditoriale capitolino. Costituisce, infatti, il principale aggregatore di imprese cooperative, attive in molti settori, soprattutto nel welfare. Offre alla città un tessuto imprenditoriale costituito da oltre 440 imprese, che aggregano 82.220 soci, danno lavoro a 35mila persone e realizzano un fatturato di 1,8 miliardi di euro all’anno. Sono imprese giovani, ma anche longeve. Il 42,9% delle aderenti, infatti, ha alle spalle oltre 20 anni di attività.

L'obiettivo di Marcocci è quello di continuare a lavorare alla promozione cooperativa, alle cooperative di comunità, ai workers buyout, «diffondendo presso le nostre cooperative una cultura della digitalizzazione, la grande sfida dei nostri tempi, a investire nell’innovazione». E di migliorare i risultati già importanti ottenuti finora nel processo di consolidamento della parità di genere, un ambito in cui le cooperative rappresentano un'eccellenza: «Nelle nostre cooperative del territorio circa il 55 % degli occupati è donna», ha spiegato Marcocci, «con una presenza che va oltre il 70% nei settori sociale e sanitario; per la governance, invece, la quota si attesta al 50%, dato molto significativo ma suscettibile di ulteriori e auspicate migliorie».

Quest’anno ricorrono i 150 anni dalla designazione di Roma come capitale italiana e le cooperative si sono dette decise a voler incidere nel cambiamento della città: «Roma è una città straordinaria non solo per storia per valori culturali e religiosi - ha concluso Marcocci - ma anche per la sua profonda capacità di essere al servizio di tutti: una capitale, accogliente e internazionale. Noi siamo convinti che, come dice Papa Francesco, la città avrà un futuro solo se inclusiva».