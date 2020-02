Dove i lavoratori con disabilità guadagnano un Plus

«Ho fatto il servizio civile nella sezione Uildm di Pavia», racconta Raoul, con il suo irresistibile sorriso. «Lì sono venuto a conoscenza di Plus e mi sono candidato. Dopo la formazione in aula, ho svolto un percorso di formazione pratica di una settimana presso la cooperativa sociale Sant’Agostino di Pavia aderente ad Anffas, che si occupa di persone con disabilità intellettive e fisiche. Da gennaio avrò una borsa lavoro di 32 ore al mese, della durata di cinque mesi. Nel frattempo continuo a frequentare da volontario la cooperativa. Questo lavoro mi piace moltissimo. Scrivo al computer, faccio fotocopie, rispondo al telefono. In tasca ho un diploma professionale di operatore turistico. Ho provato ad iscrivermi all’università, ma lo studio non fa per me. Ho fatto tanti colloqui, ma non mi prendeva mai nessuno, perché mi vedevano con il girello o sulla sedia a rotelle. Eppure nel curriculum spiegavo sempre la mia condizione, ma in pochi leggono bene un cv. Che cosa mi dà questo lavoro? Innanzitutto i soldi e quindi un po’ di autonomia, anche perché desidero farmi una famiglia. E poi mi fa sentire vivo, utile. È un aiuto contro la noia che mi assaliva quando ero a casa».