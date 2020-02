SciAbile, da 17 anni è sci inclusivo

SpecialMente è un luogo che raccoglie storie straordinarie, come quella di Carlotta Visconti, sempre presente a SciAbile e protagonista della boccia paralimpica nazionale, un progetto nato con il sogno della partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, che ha visto in pochi anni l’affermazione di un movimento partito letteralmente da zero ma che ora può contare su oltre 150 atleti in Italia.

Come sempre fin dall’inizio delle attività di SciAbile nel 2003, Alex Zanardi non ha voluto far mancare il suo supporto. Il brand ambassador Bmw, pilota, campione paralimpico e ironman, ha trovato spazio tra i suoi allenamenti in vista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 per una sciata insieme ai maestri e gli allievi del Sauze d’Oulx Project e per portare a Sauze il suo sorriso e il suo entusiasmo contagioso.

Alla presentazione delle attività di quest’anno non hanno voluto far mancare il proprio supporto altri amici di SciAbile. Uno è il pilota Emiliano Malagoli, protagonista in pista con la Bmw S 1000 RR e fondatore dell’associazione Di.Di. Diversamente Disabili con cui promuove una scuola guida capace di riportare in sella decine di ragazzi con disabilità. Un altro è Gianfranco Pascucci, chef stellato del ristorante Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, per una volta in trasferta tra le nevi delle Alpi per impreziosire con i suoi piatti questo appuntamento. New entry di quest’anno il bassista Saturnino Celani, salito a Sauze per conoscere il progetto da vicino.