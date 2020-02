Il bambino che voleva “aggiustare” le storie di bullismo

A scuola, Ottavio non è né un bullo né un bullizzato e qui sta l’originalità dell’approccio delle autrici nell’affrontare un tema così complesso e già ampiamente trattato dalla narrativa per l’infanzia e l’adolescenza: il protagonista di questo libro è un bambino qualsiasi, che vede intorno a lui tante storie da aggiustare e come un meccanico vorrebbe far funzionare tutto.



Ottavio trova un bullone per strada e ci cade dentro e, come dentro un caleidoscopio, si trova a fare i conti con i personaggi più disparati che tutti noi abbiamo incontrato e incontreremo nel nostro percorso di crescita: Omar, che studia sempre e per questo è deriso; Oreste, bambino cicciottello; Orsetta, youtuber asociale e tanti altri ancora. Per ognuno, Ottavio ha una parola, un suggerimento, un punto di vista rassicurante e risolutore, grazie al bullone magico, evocativo amuleto (bullo/bullone) che fa di Ottavio un bullo al contrario: un bullo buono (l’idea è tratta dal progetto “Bullo Buono” di cui avevamo parlato in precedenza).