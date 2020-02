Anche il volontariato in prima linea contro il Coronavirus

«Seguiamo con estrema attenzione l’emergenza legata alla diffusione del Corona Virus nel nostro Paese», ha illustrato il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Roberto Trucchi, «esprimiamo tutta la nostra solidarietà ed il nostro sostegno alle popolazioni colpite da questa emergenza, ai cittadini, agli amministratori, agli operatori sanitari, ai volontari impegnati, a loro vanno le nostre preghiere ed i nostri pensieri. Siamo attivi sul tutto il territorio nazionale, a vario titolo, a disposizione delle autorità sanitarie, si è insediata la nostra Sala Operativa Nazionale. Le Misericordie sono e saranno pronte ad impegnarsi ancora di più per qualsiasi necessità si presenti anche nei prossimi giorni».

Centri di ascolto, mense e dormitori

In ottemperanza all’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e secondo le indicazioni ricevute dalla Curia milanese Caritas Ambrosiana ha suggerito di tenere aperti i servizi seguendo nuove modalità che hanno lo scopo di tutelare tanto gli assistiti quanto gli operatori e volontari, mantenendo ferma l’attenzione agli ultimi. È stato così deciso di mantenere aperti i centri di ascolto nelle parrocchie e gli sportelli ma evitando assembramenti con ricevimento su appuntamento; le mense continueranno a funzionare distribuendo il cibo attraverso sacchetti evitando di consumare il pasto nelle strutture; le accoglienza residenziali e notturne resteranno aperte e, ove possibile, estenderanno il servizio durante la giornata, avvalendosi delle figure mediche presenti in grado di fare da filtro all’ingresso; empori e botteghe solidali distribuiranno le spese su appuntamento con le singole famiglie inviate. Ad essere sospese solo le attività di doposcuola e le scuole di italiano.

«In questo momento difficile, siamo chiamati ad agire con un ancora maggiore senso di responsabilità», ha spiegato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, «Le decisioni che abbiamo preso intendono assicurare l’assistenza necessaria ai soggetti socialmente più deboli. Mentre invitiamo volontari e operatori ad attenersi scrupolosamente a queste indizioni estendiamo a loro e a tutta la popolazione l’invito del nostro Arcivescovo ad evitare allarmismo e rassegnazione, coltivando invece prudenza e senso del limite. Occorre evitare che gli effetti di questa situazione di emergenza ricadono fatalmente sui più deboli, a cui non deve venir meno la prossimità degli operatori, dei volontari e delle comunità tutte».

Il caso dei falsi volontari

«Sono pervenute diverse segnalazioni da cittadini e associazioni rispetto alla presenza in alcuni Comuni di persone in divisa che si qualificano come volontari di associazioni di soccorso che vogliono introdursi nelle abitazioni con la scusa di effettuare il test con tampone orale per la rilevazione del contagio di Coronavirus», fanno sapere dalle associazioni di volontariato che chiariscono: «Tale attività non ha nulla a che vedere con le attività delle associaizoni di volontariato. Si raccomanda per tanto di non far entrare tali persone in casa e di allertare immediatamente le Forze dell’Ordine chiamando il Numero Unico per l’Emergenza 112».