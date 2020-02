Coronavirus, numeri di emergenza presi d'assalto

«Riteniamo opportuno, come SIEMS (Società Scientifica Italiana dell’Emergenza sanitaria), rendere noti alcuni dati in merito alla “grande paura” del Coronavirus. Questo per un duplice motivo. Per far conoscere il volume di chiamate che in queste ultime ore si sono riversate sui numeri dell’emergenza in alcune zone del nostro Paese, e per sottolineare l’importanza che di questi numeri di emergenza si faccia un utilizzo adeguato, a tutela della sicurezza dei cittadini che si trovano in situazione di reale emergenza». Così Siems spiega i dati che ha recentemente divulgato sull'emergenza sanitaria.

Estremamente esemplificativi sono anzitutto i dati riferiti al numero delle chiamate arrivate alle Centrali Uniche del Soccorso di Brescia (cui fa riferimento, come 112, il territorio di Lodi), di Milano e di Genova (dove pure non ci sono ad oggi soggetti positivi al coronavirus).