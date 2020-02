Ics Maugeri: emergenza Covid-19

Al fine di far fronte all’emergenza Covid19, ICS Maugeri, seguendo quanto già previsto dalle ordinanze e dalle indicazioni del ministero della Salute e di Regione Lombardia, ha deciso di sospendere i ricoveri ordinari programmati, nei propri Istituti lombardi, sino a venerdì 28 febbraio, fermi restando singoli accordi con ATS-ASST.

Relativamente all’accesso dei visitatori, l’orario massimo consentito di visita, mattutino e serale, con presenza di un solo visitatore per degente, è di 2 ore. La presenza di un caregiver, durante la giornata, sarà autorizzata una volta valutata la necessità per il paziente e la insussistenza di fattori di rischio per il contagio.

Sempre fino a venerdì 28, sono sospese tutte le attività ambulatoriali, diagnostiche e i prelievi, che non abbiano carattere di urgenza o che non rappresentino prestazioni indifferibili per la salute del paziente.