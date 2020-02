Soccorsi nel Mediterraneo, migranti e equipaggio della Ocean Viking in quarantena

Si è concluso invece ieri a Pozzallo lo sbarco dei 275 migranti a bordo della Ocean Viking, dove non c’è stato alcun caso sospetto di Coronavirus. Cinque migranti sono stati ricoverati all’ospedale maggiore di Modica per tubercolosi, purtroppo da ormai diversi anni una delle patologie più comuni per i migranti detenuti arbitrariamente in Libia.

Come misura precauzionale i migranti sono ora in quarantena all’hot spot di Pozzallo. Un periodo di quarantena di quattordici giorni è stato disposto anche per l’equipaggio della Ocean Viking di Sos Mediterranée e per il team di medici a bordo di Medici senza Frontiere.