Comune di Roma, i caregivers esclusi dal sostegno economico protestano

Siamo Stella e Pamela, mamme di due bambini con gravissima disabilità non autosufficienti e come ogni giorno, lottiamo insieme a tante famiglie perché siano garantiti i diritti fondamentali dei nostri cari.

Siamo le mamme Caregivers che hanno creato il gruppo facebook “X cerchio CAREGIVERS: gli ESCLUSI” poiché riteniamo assurda e discriminatoria la decisione del Comune di Roma di voler erogare Il sostegno economico (contributo disabilità gravissima ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 / delibera capitolina n°32 del 27 febbraio 2019) esclusivamente a coloro che in graduatoria hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50, escludendo persone che si ritrovano quotidianamente a prendersi cura dei propri cari con estrema fatica ed enormi sacrifici, non soltanto economici. Questo provvedimento è il risultato delle risorse economiche stanziate dalla Regione Lazio, insufficienti per coprire tutti i destinatari in graduatoria. A nostro avviso, anche l’Ente preposto si è dimostrato insolvente perché era prevedibile un incremento delle domande rispetto all'anno precedente di almeno il 10% dei destinatari e tutto questo ha lasciato tante famiglie, che spesso hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro, senza il contributo che permetteva loro di pagare terapie, assistenza e condurre una vita quanto meno dignitosa.

Il nome del gruppo X cerchio CAREGIVERS: gli ESCLUSI fa riferimento ad un nuovo ed ultimo cerchio dell’inferno dantesco nel quale vengono gettate queste famiglie da un sistema insensato ed insensibile che subordina la loro vita alle RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI.

QUESTO GRUPPO NASCE PER SOSTENERE E RINTRACCIARE TUTTE LE PERSONE RIMASTE FUORI DAL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNO DI CURA/CAREGIVER DEL COMUNE DI ROMA E PER FARE IN MODO CHE NON CI SIANO PIÙ ULTIMI TRA GLI ULTIMI!

Infine, noi Caregivers sosteniamo e condividiamo la petizione del Comitato Disabilità Municipio X qui il link!