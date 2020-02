Malattie Rare, per l'atrofia muscolare spinale un anno "rivoluzionario"

«La Sma non è stata sconfitta, ma negli ultimi due anni – grazie alla ricerca scientifica – sono cambiate le aspettative e le speranze. È diverso l’approccio dei medici nella diagnosi e sicuramente non sono più le stesse le attese delle famiglie. Rispetto al passato, ora la speranza vince sulla paura e i nuovi farmaci e trial rendono il futuro pensabile, sia per i bambini che per gli adulti. Seppure con le dovute cautele, la parola “rivoluzione” sembra quella più adatta a descrivere quello che sta vivendo oggi la nostra comunità». Così la presidente di Famiglie Sma, Daniela Lauro, descrive il momento che sta vivendo la Sma in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare che si celebra sabato 29 febbraio, per la sua tredicesima edizione. Una giornata istituita nel 2008 e che nel corso degli anni ha coinvolto oltre 80 Paesi nel mondo.

Acronimo di atrofia muscolare spinale, la Sma è una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente i neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. Colpisce soprattutto in età pediatrica (in Italia 1 bambino su 6mila) costringendo i più piccoli su una sedia a rotelle. Rende difficile gesti quotidiani come gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi deglutire e respirare.