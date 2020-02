Se le ordinanze antivirus colpiscono i più fragili

«Occorre evitare che gli effetti di questa situazione di emergenza ricadono fatalmente sui più deboli, a cui non deve venir meno la prossimità degli operatori, dei volontari e delle comunità tutte», ha dichiarato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana facendo il punto dopo l’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e secondo le indicazioni ricevute dalla Curia milanese in merito all’emergenza epidemiologica da CODIV-19.

Purtroppo però gli effetti delle ordinanze non possono che colpire i più fragili. La stessa Caritas avvisa che:

- i centri di ascolto nelle parrocchie e gli sportelli restino aperti ma evitando assembramenti con ricevimento su appuntamento ;

- le mense continuino a funzionare distribuendo il cibo attraverso sacchetti evitando di consumare il pasto nelle strutture;

- le accoglienza residenziali e/o notturne restino aperte e, ove possibile, estendano il servizio durante la giornata, avvalendosi delle figure mediche presenti in grado di fare da filtro all’ingresso;

- empori e botteghe solidali distribuiscano le spese su appuntamento con le singole famiglie inviate;

- vengano sospese le attività di doposcuola e le scuole di italiano .

Insomma conseguenze non indifferenti laddove si riceva o si aiuti solo “su invito” o per “appuntamento”.

Ma la cronaca fa registrare anche notizie peggiori come la chiusura di Pane Quotidiano che distribuiva circa 3000 sacchetti pieni di alimentari in viale Toscana e in viale Monza. "Dobbiamo rispettare l'ordinanza regionale ed evitare assembramenti di gente in coda - spiegano i volontari dell'ente laico che da 100 anni aiuta gli indigenti regalando eccedenze alimentari - Non possiamo fare altrimenti, ogni giorno da noi si creano lunghe code di persone che stanno in attesa del pacco con i viveri. Speriamo di poter presto riprendere l'attività".