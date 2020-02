Toscana, con il servizio civile aumenta la possibilità di trovare lavoro

Il risultato è evidente: chi ha fatto il servizio civile ha più possibilità di trovare lavoro e l'intensità dell'effetto varia in relazione al genere. Le giovani donne che hanno svolto il Servizio Civile, a distanza di 18 mesi dalla conclusione dell’esperienza, hanno una probabilità di essere occupate con contratto di lavoro subordinato maggiore del 18,7% rispetto alle loro competitors che invece non hanno avuto modo di partecipare al servizio. A distanza di 36 mesi dalla conclusione si riscontra ancora una differenza del 10,3% in favore delle giovani operatrici-volontarie del Servizio Civile. Risultati simili si hanno anche considerando l’intervallo dei 48 mesi.

Emiliano Manfredonia, vicepresidente vicario nazionale Acli sottolinea che «chi fa il servizio civile matura capacità relazionali che poi rispende nel mondo del lavoro. Non soltanto in settori affini come la cura della persona e i servizi sociali, ma anche in altri ambiti perché è l'atteggiamento mentale, la capacità relazionale che si matura durante l'esperienza di volontariato a fare la differenza».