Assenza di lucro e uso del patrimonio nel Terzo settore: un nuovo instant book

È uscito un nuovo instant book della collana "Le Bussole" che si intitola “L’assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio” e approfondisce uno degli aspetti più importanti delle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore.

La pubblicazione, curata da Paolo Pesticcio e realizzato da CSVnet Lombardia in collaborazione con CSVnet, inizia con una analisi panoramica delle disposizioni in materia per poi concentrarsi sul divieto di distribuzione degli utili per gli Ets - Enti di terzo settore (esaminando anche la distribuzione indiretta degli utili e gli aspetti sanzionatori) e sulla devoluzione del patrimonio degli Ets (soffermandosi sull’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ed estinzione, e sulla perdita della qualifica di Ets senza scioglimento ed estinzione). L’instant book si conclude poi con alcune indicazioni circa le questioni legate al periodo transitorio.

Il testo in formato pdf può essere scaricato gratuitamente a questo link insieme a tutti i precedenti volumi della stessa collana.

Il nuovo instant book fa parte di un più ampio progetto editoriale che prevede la pubblicazione di 16 volumi in totale, col fine di fornire strumenti utili alla comprensione delle novità introdotte dalla riforma.

La pubblicazione si aggiunge alle precedenti uscite dedicate a "Chi sono gli enti di Terzo Settore", "Per chi non è ETS: cosa succede?", "Le ODV prima e dopo", "Le APS prima e dopo", "Saper ricevere le donazioni", "Imposte indirette e tributi locali", "Gli statuti degli ETS", "Il volontario e le attività di volontariato", "Il regime fiscale per gli enti esclusi dalla Riforma del Terzo Settore" e "Le attività di interesse generale e le attività diverse".

