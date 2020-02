Contro Coronavirus e paura l’arma migliore è l’ironia

I giorni lenti e incerti di Milano al tempo del coronavirus La città, che non si ferma mai, lavora da casa. Tutto è rallentato. Vivere questa improvvisa dilatazione dei tempi riempiendola di senso e di qualche domanda radicale. Non è facile. Non sarà possibile per tutti allo stesso modo. Ma possiamo provarci. Forse è la grande occasione per tutti per diventare adulti