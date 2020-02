Coronavirus, colpite le coop sociali: 40mila lavoratori a casa, danni da 20 milioni

In tutte queste regioni tutte le attività saranno ferme fino a domenica primo marzo, in attesa di nuove disposizioni regionali e nazionali. Nello stesso tempo i nostri operatori socio-sanitari e sanitari sono in prima fila seguendo le direttive del ministero della Salute e le cooperative garantiscono la massima collaborazione preservando gli standard di qualità dei servizi nei quali sono impegnate.

«Siamo di fronte a una grave crisi del settore», dichiara la presidente nazionale di Legacoopsociali Eleonora Vanni, «il nostro per altro è un dato ampiamente sottostimato. Oltre alle scuole e ai servizi per l’infanzia ci sono servizi diurni per minori che non sono legati al socio sanitario e ai livelli essenziali che comunque sono chiusi. In più ho sentito Stefano Granata, presidente di federsolidarietà e mi ha confermato che anche loro hanno numeri simili. Il che significa che stiamo parlando, rimanendo prudenti, di 40mila lavoratori a casa e di 20 milioni di dano economico».

Accanto alla gestione dell'emergenza sanitaria per Vanni «il Governo e le Regioni devono prontamente occuparsi anche delle ricadute sulle imprese e sui lavoratori per evitare che ad emergenza si sommi altra emergenza sociale ed economica. La cooperazione sociale è disponibile a collaborare per individuare le soluzioni praticabili». Quali? «Sicuramente la prima cosa da fare sarebbe attivare un cassa integrazione in deroga per questi operatori o quanto meno rendere applicabile l'utilizzo del fondo solidarietà che oggi invece a tempi di utilizzo troppo larghi per poter essere usato».