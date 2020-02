Gaudioso (Cittadinanzattiva): «I cittadini e la società civile, chiave per un'informazione corretta»

Risultato?

Il caos. Due settimane fa si parlava di Sanremo, oggi con gli stessi toni le stesse persone parlano di coronavirus. Anche l'informazione tradizionale, quando coinvolge soggetti competenti su questo argomento (scienziati, medici), li colloca in ruoli di servizio, ancillari.

Li usa per creare un contesto di credibilità, ma poi...

Il palcoscenico è dei "mostri" che parlano di qualsiasi cosa e se rimangono due minuti di tempo si chiama l'esperto serio per dare un minimo di dignità a una comunicazione altrimenti irricevibile.

Come uscirne?

Proprio con il ruolo che può assumere la cittadinanza attiva. Un ruolo che può rivelarsi fondamentale per dare il segnale che c'è molto di più nel nostro Paese e, soprattutto, questo Paese reale è enormemente più ricco di coscienza e civismo della rappresentazione che si tenta quotidianamente di spacciare. La banalizzazione, su un tema delicatissimo e cruciale come il coronavirus, è a dir poco imbarazzante. Siamo infatti davanti a due Paesi: uno che produce una falsa realtà e la proietta sull'altro e l'altro che lavora quotidianamente tessendo e ritessendo reti di fiducia e speranza...

Cittadinanzattiva ha aperto un portale e ha messo a disposizione le sedi per tutti i cittadini che vogliano ricevere o dare informazioni...

Quello che possiamo fare è produrre quotidianamente informazione civica con dati, informazioni. Usare questa comunicazione per fare attività, in senso lato, politica, per aggregare interlocutori e cambiare le cose è un altro passaggio importante. Perché se l'informazione è al servizio del disegno politico, che ha come obiettivo cambiare le cose, l'informazione diventa uno straordinario strumento di aggregazione. Non solo dei cittadini in quanto tali, ma anche di realtà sociali ed economiche che decidono di fare un percorso comune proprio perché pensano che le cose possano essere cambiate.

Perché è importante che la società civile reagisca proprio ora, con una sua rete di comunicazione e informazione?

Prescindendo da chi lo governa, il sistema istituzionale fa acqua da tutte le parti. C'è uno sfaldamento nelle istituzioni. Se in condizioni normali questo sfaldamento permette comunque di intervenire, in frangenti drammatici come questo rischiamo di sentirci persi. Proprio questo disorientamento ci impone un passo avanti: dobbiamo darci un sistema comune di interpretazione dei fenomeni, una capacità di accedere a dati e informazioni e, di conseguenza, comunicarle. Tutto questo è possibile se ricuciamo quel tessuto che permette alla società civile di essere davvero civile e attiva. Una cinghia di trasmissione tra istituzioni e comunità.

Ha usato l'espresione "cinghia di trasmissione", che un tempo alludeva alla presenza di un meccanismo o di un sistema più ampio...

Il meccanismo è saltato, ma per fortuna questa cinghia - la società civile - continua per conto suo. Questo mondo articolatissimo, variegatissimo, ricchissimo permette ancora che, in condizioni davvero drammatiche come quelle odierne, non ci siano centomila persone in piazza che vogliono abbattere le istituzioni, ma che ne siano duecento, trecento, cinquecentomila che con pazienza ricuciono il tessuto sociale e ci stanno aiutando a mettere in codivisione informazioni preziose.