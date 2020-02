Coronavirus, Special Olympics annulla i giochi nazionali

«Questo contesto di grande incertezza, che ognuno di noi sta vivendo con grande apprensione, fa cadere i presupposti fondanti che sono alla base della realizzazione di ogni evento, ma ancor di più ci pone di fronte alla responsabilità di dover tutelare la salute di ognuno, a partire dagli atleti con disabilità intellettive e dei loro familiari». Sono queste le prime parole della nota stampa con cui Special Olympics annuncia l'annullamento dei Giochi nazionali estivi che erano in progamma a Varese a metà giugno.

Nel comunicato si sottolinea il grande rammarico con il quale «in virtù dell'emergenza sanitaria che affligge il nostro Paese, i Giochi Nazionali Estivi di Varese, inizialmente previsti dal 13 al 18 giugno 2020, sono ufficialmente annullati». La decisione presa viene definita sofferta. E la ragione dell'annullamento nasce «in seguito all’incertezza di come l’epidemia possa evolversi così come in seguito ai provvedimenti già in atto che ne ostacolano l’organizzazione. L’attesa di ulteriori sviluppi avrebbe significato, a così poca distanza dall’evento, non avere i tempi tecnico-organizzativi per garantire la riuscita, come siamo abituati a vivere e che gli stessi atleti si attendono. Il nostro movimento continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l'obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti, atleti in primis. Relativamente al proseguimento delle attività sportive di Special Olympics Italia a livello regionale, si farà affidamento al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”».

Special Olympics, organizzazione internazionale che da voce ogni giorno e in tutto il mondo allo spirito umano tramite il potere e la gioia di fare sport, assicura che il rallentamento forzato di questo anno sportivo non ci precluderà di mantenere alta l’attenzione verso le tematiche care alla nostra organizzazione, che continueremo a portare avanti con sempre maggiore forza.

Immagine dal sito specialolympicsitalia.org