Gori: «Questo è il momento di rigenerare fiducia»

La gente si autolimita anche dove non ci sono divieti, l'allarme si è diffuso oltre il dovuto...

Se pensiamo che ci sono ristoranti vuoti, anche in zone dove non si registrano casi... A maggior ragione in territori dove ci sono state vittime e contagi, la paura sociale è cresciuta. Questo può davvero pesare sull'economia e sulle economie di migliaia di famiglie. La preoccupazione è alta e come amministratori locali cerchiamo di tenere insieme il senso della giusta cautela, che ha come obiettivo la salute pubblica, con il sostegno morale che dice "reagiamo", "continuiamo a fare la nostra vita per quello che possiamo", "continuiamo ad avere un atteggiamento positivo"....

Un sindaco ha a che fare con il mondo produttivo, con il commercio, le imprese...

Io ho anche la delega al commercio, all'impresa e al turismo. Inutile negarlo: è il settore che sta soffrendo di più. Un convegno lo possiamo rinviare, un evento lo faremo in un'altra data, ma quanto un'attività commerciale soffre, un'impresa ha difficoltà a lavorare il problema è ben più grave. Ad esempio, ascoltando la fatica degli esercizi commerciali, siamo riusciti a ottenere dalla Regione un'interpretazione meno estensiva del divieto di somministrazione nei bar. Il problema è serio e dobbiamo attrezzarci al più presto, per la settimana prossima ho convocato a Bergamo una riunione con le rappresentanze dei vari settori per decidere come reagire.

Spesso si colpevolizza la comunicazione, ma proverei a rovesciare il problema: la gente non capisce più il linguaggio istituzionale...

Dalla Regione arrivano spesso comunicazioni che hanno un linguaggio specifico e formale, quello dell'amministrazione pubblica. La gente non capisce e il sindaco allora lavora anche per tradurre quel linguaggio in un discorso coerente ma comprensibile alle persone. Magari un sindaco può avere delle perplessità sulle decisioni prese altrove, ma quelle decisioni vanno spiegate, va spiegata la loro motivazione e va richiamato, al di là dei dubbi che ognuno può nutrire su questioni di dettaglio, il senso di un bene comune generale che tutti assieme dobbiamo tutelare.

Questa "traduzione" deve anche avere un tono preciso, deve seguire i codici di una vera comunicazione civile...

Non deve generare panico, paura, spavento e non deve farci sentire soli. Essere calmi, sobri, rassicuranti, e al tempo stesso seri e non esibizionisti è la sfida che tocca a ogni amministratore locale.