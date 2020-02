Heisenberg, la nebbia e il Coronavirus

Il principio di azione e reazione può insegnarci che il rinculo non è una sgarberia bensì una parte integrante del processo creativo: «dovremmo ricordarcelo quando agiamo come capi, genitori o come amici-consiglieri: chi non interagisce per paura di subire un contraccolpo, non sarà mai in grado di spingere un altro uomo a lanciarsi verso il suo obiettivo». Dal primo principio della termodinamica il manager può trarre suggerimenti per gestire la sua squadra, attivando un sensore per l’energia “interna” che lo porti a evitare l’errore di scambiare una trasformazione di energia per una falla del sistema. A un capo o a un padre il principio di conservazione della quantità di moto può rammentare che le sue parole “pesano” più di quelle di un apprendista o di un figlio e quindi vanno spese con parsimonia: se sono un corpo massiccio, un urto anche a bassa velocità con un corpo piccolo, lo fa schizzare via.

E forse c’è anche un principio della fisica che può aiutarci ad abitare questi giorni confusi ed eccezionali, che ci vedono collettivamente e individualmente alle prese con il rischio e con le paure: «è il principio di indeterminazione, che ci porta alla serena rinuncia alla pretesa del controllo totale». Furio Gramatica è un fisico che sa portare la scienza fuori dalla sua torre d’avorio. Ha lavorato al Cern di Ginevra, all’Istituto Auxologico di Milano e, da diversi anni, alla Fondazione Don Carlo Gnocchi, di cui oggi è direttore dell’innovazione. Ha appena pubblicato un libro intitolato Fisica dei rapporti umani (Hoepli). Sottotitolo: “Dieci lezioni di comportamento secondo natura". Non è un libro di fisica, ma un originalissimo tentativo di rileggere i nostri rapporti con gli altri alla luce delle semplici (si fa per dire) leggi della fisica. «Non voglio dire che le poche particelle e le forze che le fanno interagire spieghino la vita e i rapporti umani, sarebbe ingenuo e sbagliato», scrive. «Invece, osservando come ci comportiamo con gli altri, è possibile riconoscere alcune analogie e differenze tra quelle leggi e i nostri rapporti interpersonali, e azzardarci a imparare qualcosa di universale da esse».