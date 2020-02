La “quarantena” dei bambini siriani sotto le bombe

A marzo si entra nei 10 anni dall'inzio del conflitto. «Ogni volta che entro nelle classi chiedo: “Quanti di voi sono scesi in piazza per il friday for future?”. Di solito tutti. E allora gli rispondo: “ma è così difficile capire che la pace, la pace in Siria, deve avere lo stessa attenzione della questione ambientale. Ci vuole una Greta Thunberg per la pace. Ma la pace è diventata scomoda?».

Dal 1° dicembre 2019 a oggi, oltre 500.000 bambini sono stati sfollati a causa delle intense violenze nel Nord-ovest della Siria: decine di migliaia di famiglie vivono in tende, senza servizi di base, esposti a freddo e pioggia. Dall'inizio dell’anno sono 28 i bambini uccisi e 49 quelli feriti a causa dell’escalation di violenze nell'area. E sono oltre 4 i milioni di bambini che vivono sotto le bombe di questa assurda guerra.

«Tra quanti anni», continua Iacomini, «ci diranno che quello che stiamo permettendo in Siria è un genicidio di bambini?. Il parallelo con il coronavirus mi aiuta a riflettere: quella in Siria è una guerra che si poteva fermare, ma nessuna ha fatto niente. Per il coronavirus, sul quale l’uomo non può fare niente per arrestare la diffusione, probabilmente tra meno di un anno sarà poco più di un ricordo grazie alla scoperta di un vaccino».

Foto © UNICEF/UNI296658/Alshami