Far ammalare i sani è la missione dei tanti "dottor Knock"

Improvvisamente, tutti si scoprono malati e tutti vogliono sentirselo dire dal dottor Knock.

"Salute", per il medico di questa fortunata commedia, che tra le due guerre ebbe una risonanza senza pari e fu portata in scena dal grande Louis Jouvet, è un concetto senza senso. Ecco cosa ne pensa: «Ammalarsi: concetto sorpassato, che non può resistere di fronte all'avanzare della scienza moderna. "Salute" è solo una parola, che senza alcun danno potrebbe essere eliminata dal nostro dizionario. Quanto a me, conosco solo individui più o meno affetti da malattie più o meno disparate e con esiti pi o meno rapidi. Naturalmente, se dite loro che stanno benissimo, non chiedono di meglio che credervi. Ma così li ingannate. L'unica scusante può essere quella d'avere già troppi malati per caricarvene di nuovi».

E sui contagi da virus... Beh, giudicate voi: «...si può anche andare in giro con una faccia rubiconda, una lingua rosea, un appetito eccellente e covare, in tutti i meandri del proprio organismo milioni di bacilli di estrema virulenza, capaci di infettare un dipartimento intero».

Jules Romains lo lascia intendere: è la parola, il virus inoculato da Knock. Una parola che "seduce" proprio perché avallata dal timbro ufficiale della "scienza". Una vera e propria nemesi medica.

Trovate qualche differenza con i tanti esperti che, oggi, dispensano i loro consigli non richesti?