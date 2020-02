La storia di Sonia: «Ho la Sma e ho scelto di diventare madre»

Leila è una bambina iperattiva: «è stato difficile non fare le cose che fanno tutte le altre mamme con i loro bambini, come non poterla prendere in braccio tutte le volte che ne ho voglia e aspettare qualcuno che la prenda al posto mio per darmela. Ma per fortuna la ricerca sta facendo grandi passi avanti e la mia durata della vita non è compromessa. Quella che faccio è una vita normale, normale tra virgolette, rimane comunque una vita da seduta».

Per adesso Sonia e suo marito Francesco non pensano ad un secondo figlio: «è già molto impegnativo così. Però sono contenta che mia figlia stia crescendo in un ambiente dove la diversità è la regola. Questo è un bene per lei perché deve essere aperta a tutto e crescere senza pregiudizi».

Il messaggio di Sonia è chiaro: «Se una persona ha il valore della famiglia, e ci crede e la desidera, non si può arrendere davanti al fatto di essere disabile. Non lasciamo che la società ci trasformi in un target e ci imponga delle condizioni alle quali stare. Certo bisogna accettare alcuni compromessi, ma l’amore li supera. Una donna con disabilità non può diventare madre? La disabilità non ci vuole genitori? Non dico che sia semplice ma non mettiamoci altri limiti da soli».

La nuova copertina di VITA dedica alle malattie rare il prossimo numero, in distribuzione dal 6 marzo, con il titolo "Le malattie rare non sono più sole": presenteremo tutti i progressi fatti dalla ricerca, le nuove terapie disponibili e le storie delle famiglie.