Lasciti testamentari, il questionario di Fondazione Italia Sociale per vederci chiaro

In Italia, la sensibilità attorno ai lasciti testamentari per cause sociali sta aumentando: un’informazione incoraggiante che spinga ad approfondire le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di questo strumento di fund raising, è sicuramente un utile contributo allo sviluppo del Terzo settore.

Per questo, Fondazione Italia Sociale sta conducendo uno studio finalizzato a ricostruire un primo quadro qualitativo e quantitativo sui lasciti testamentari alle organizzazioni non profit in Italia, con lo scopo di consegnare al Terzo settore una lente in più per valutare e implementare le relative strategie di raccolta fondi.

Per raccogliere i dati necessari allo studio, sarà importante la collaborazione delle stesse organizzazioni non profit che possono contribuire compilando il questionario online dal 2 al 18 marzo 2020. I dati inseriti nella compilazione del questionario verranno trattati in forma anonima e aggregata.

Entro maggio 2020, i risultati dello studio verranno condivisi e resi scaricabili sul sito della Fondazione.