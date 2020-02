Riccardo Bettiga nuovo Garante per l'Infanzia della Lombardia

Riccardo Bettiga, psicologo, classe 1981, nato a Lecco, è stato il nuovo Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia. Lo ha eletto il Consiglio Regionale questa settimana. Riccardo Bettiga è stato Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia: era una delle tre candidature presentate a fine anno 2019 dal Forum del Terzo Settore Lombardia in vista del nuovo bando.

«Il Garante regionale per l’infanzia e dell’adolescenza» aveva scritto il Forum, deve essere «in grado di rispondere adeguatamente alle domande che vengono da un territorio complesso come la Lombardia e all'altezza di comunità e territori che esprimono sicure eccellenze in termini sia di servizi sia di tutele nella difesa e affermazione dei diritti di bambine e bambine e di ragazze e ragazzi. Grazia Maria Dente, Claudio Figini, Riccardo Bettiga hanno, come dicono i loro curricula, solide competenze e una lunga esperienza nell'attività con e per i minori pur provenendo da culture professionali e esperienze diverse». Le 34 organizzazioni che compongono il Forum lombardo hanno assunto questa iniziativa come «espressione dell’attenzione che chiediamo alla Regione nei confronti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che vivono in Lombardia». Dal 2015 ad oggi il Garante regionale è stato Massimo Pagani.