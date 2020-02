Tra sharing economy e tutela dell’ambiente, i network di turismo rurale crescono sul web

La vostra ultima metà è stata l’affollato centro di Bangkok o le altrettanto costipate spiagge del Salento? Non ne potete più delle code per visitare il Louvre o gli Uffizi? Siete stanchi di resort da centinaia di euro a notte, aria condizionata sparata a mille e buffet che non finiscono mai, se non nella pattumiera con immane spreco di cibo? Ecco, per voi una soluzione c’è. La vostra prossima meta potrebbe essere una cascina dispersa da qualche parte nelle campagne italiane e non solo. A coltivare, allevare e sudare. Il fenomeno si chiama Wwoofing e potremmo tradurlo con “turismo rurale”. Sostanzialmente, si tratta di un mutuo scambio tra viaggiatore e contadino: il primo si rende disponibile a lavorare 4-5 ore al giorno, il secondo ricambia con vitto e alloggio. L’impegno giornaliero può variare a seconda della proposta ma non è richiesta alcuna esperienza in materia. Anzi, imparare direttamente sul campo (letteralmente inteso) fa parte dell’esperienza.

A ideare questa forma di turismo è stato, nel 1971 in Gran Bretagna, il World Wide Opportunities on Organic Farms fondato da Sue Coppard. Impiegata inglese stanca del tran tran d’ufficio che iniziò a dedicare i propri fine settimana alla natura. Da allora il concetto si è diffuso e strutturato creando una rete di realtà indipendenti e progetti naturali che hanno lo scopo di costruire una comunità globale sostenibile facendo leva sull’esigenza di aria aperta dei turisti contemporanei.