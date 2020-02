Se 300 milioni di malati rari al mondo vi sembran pochi

Domenica Taruscio è il direttore del Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR), che ha nella sua missione la ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani finalizzata a prevenzione, trattamento e sorveglianza. Il patrimonio informativo del Centro Nazionale Malattie Rare è la base del nuovo portale www.malattierare.gov.it, un sito di semplice consultazione che vuole dare un panorama completo su tutti i punti di riferimento sul territorio per i malati rari, con numeri e indirizzi utili, e diffondere l’informazione: una newsletter periodica consentirà un aggiornamento costante sui diversi aspetti di queste patologie, mentre resta sempre attivo il Telefono verde malattie rare (800.89.69.49) gestito dal CNMR.

Il Centro Nazionale Malattie Rare, i centri regionali, i registri regionale e il registro nazionale, le ERN… com’è articolata la rete italiana che si occupa di malattie rare?

Nel 2001, al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare venne istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare mediante il D.M. 279/2001. La Rete è costituita da presidi ospedalieri accreditati, appositamente individuati mediante atti formali dalle Regioni; ogni Regione e provincia autonoma ha quindi una propria rete regionale o interregionale. Da quel momento, nel tempo, le Regioni e le PPAA hanno istituito registri regionali e/o interregionali che, oltre a svolgere funzioni proprie a livello regionale, raccolgono i dati clinico-epidemiologici dai presidi ospedalieri regionali per le malattie rare e inviano un set di dati (stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007) al Registro Nazionale Malattie Rare, istituito sempre dal DM 279/2001 e inserito nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) sin dal 2014: è lo strumento istituzionale per il monitoraggio della Rete nazionale dedicata alle malattie rare. Oltre a ricevere i dati raccolti dai registri regionali, sta integrando il monitoraggio epidemiologico delle malattie rare con altre fonti informative, attraverso i registri di specifiche patologie realizzati in collaborazione con le Associazioni dei pazienti, ad esempio, il Registro Nazionale Emoglobinuria Parossistica Notturna, il Registro Nazionale Fibrosi Cistica etc). L’attività del Registro Nazionale Malattie Rare viene pubblicata nei Rapporti ISTISAN e in pubblicazioni scientifiche internazionali.

Quante sono le persone con una malattia rara in Italia?

Il Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR) seppur istituito nel 2001 tramite il DM 279/2001, ha necessitato di diverso tempo per costituirsi come un registro con copertura nazionale. La completezza del RNMR è stata raggiunta 2012, attraverso la progressiva istituzione dei Registri regionali/interregionali (RR), avvenuta con modalità e tempistiche differenti. I registri regionali si differenziano per tipologia dell’organizzazione, delle informazioni raccolte e per le finalità loro attribuite dalle amministrazioni regionali/provinciali. In particolare, alcuni di essi hanno finalità principalmente epidemiologiche e di supporto alla programmazione regionale, oltre che di adempimento al debito informativo che le Regioni hanno verso il Registro nazionale; altri sono strutturati per svolgere compiti di supporto alle attività assistenziali e per coordinare la presa in carico delle persone con malattia rara, raccogliendo e rendendo disponibili le informazioni ai servizi e agli operatori di volta in volta coinvolti nella realizzazione degli interventi diagnostico-terapeutici.