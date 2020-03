Coronavirus, se l'emergenza impedisce il soccorso in mare

«All’equipaggio è stato disposto un ordine di quarantena per un periodo di quattordici giorni, ci chiediamo come mai questa misura sia stata adottata solo nei confronti delle navi Ocean Viking e Sea Watch 3 impegnate nel soccorso in mare. Chiediamo inoltre che siano prese in considerazione le posizioni congiunte della Organizzazione mondiale della Sanità e dell’Organizzazione internazionale marittima che chiedono che si faccia di tutto per non ostacolare l’avvicendarsi delle navi nei porti» dichiara Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch.

«Noi ci rendiamo conto che l’emergenza Coronavirus in Italia c’è, è reale e rispettiamo tutte le disposizioni date dalle autorità, facciamo presente però che a fronte di questa emergenza in Italia continuano ad esserci persone che muoiono e che rischiano la vita in mezzo al mare. Noi siamo un’ambulanza del mare e speriamo di poter tornare al più presto a fare quello che è il nostro dovere di soccorritori civili. In questo momento non c’è motivo di ritenere che l’equipaggio della nave sia a rischio di aver contratto il virus, sulla nave ogni giorno vengono rilevate le temperature di tutto l’equipaggio, il team di Medici Senza Frontiere fa i controlli sanitari in accordo con le autorità italiane, la situazione è assolutamente sotto controllo, quindi rinnovo la nostra richiesta di poter tornare il mare e poter fare il nostro lavoro di soccorritori», aggiunge Alessandro Porro, soccorritore e presidente di Sos Mediterranée Italia.