Intelligenza Artificiale: una carta etica per non escludere l'uomo

Ma queli sono le sfide poste dall'Intelligenza Artificiale? Nel suo intervento conclusivo, monsignor Paglia osserva che ​«queste tecnologie solo come strumenti per svolgere alcune funzioni in modo più rapido ed efficiente», ma «cambiano il nostro modo di essere al mondo, di comprendere la realtà e noi stessi, ponendo domande radicali sull’identità del soggetto umano».

Spesso non ci rendiamo neanche conto che interagiamo con sistemi automatici o che disseminiamo sulla rete informazioni che riguardano la nostra identità personale, per cui, spiega monsignor Paglia, «si produce una grave asimmetria tra chi estrae i dati (per i propri interessi) e chi li fornisce (senza saperlo). La strumentazione dell’IA è capace di determinare vere e proprie forme di controllo e orientamento delle abitudini mentali e relazionali. Appare ormai chiaro che “l’umano” è condizionato in modo tale da “assecondare” il dispositivo di IA, molto più del contrario. Il feed-back caratteristico dell’IA è l’alimentazione e la sofisticazione di questo meccanismo selettivo di conformità sociale al dispositivo. Questa è una seria minaccia per l’esercizio effettivo della libertà di scelta anche sul piano politico e quindi per la vita delle società democratiche».