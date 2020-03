Speziale: «la vita delle persone con disabilità e non autosufficienti non vale meno»

Le persone con disabilità spesso presentano patologie correlate alla disabilità che le rendono una popolazione maggiormente esposta al contagio. Le persone con disabilità, specie se intellettive e del neurosviluppo, non sempre sono in grado di assumere comportamenti consapevoli ed idonei ad evitare o ridurre i rischi di contagio. Le persone con disabilità, qualora venissero contagiate, non sarebbero in grado di gestire le proprie condizioni di salute né sarebbero autonomi in regime di quarantena. I centri per le persone con disabilità sono frequentati da decine e decine di persone ogni giorno: operatori, familiari, volontari... Tutto vero. Come - allo stesso tempo - è evidente che servizi sanitari e sociosanitari per le persone con disabilità rappresentano servizi essenziali.

Qual è la situazione? Abbiamo fatto il punto con Franco Radaelli, vicedirettore della Fondazione Renato Piatti di Varese, un ente a marchio Anffas. Varese non è nella "zona rossa", ma come tutta la Lombardia ha un livello di attenzione da “zona gialla”. «Tutti i servizi sanitari e sociosanitari sono attivi: sono servizi essenziali, di pubblica utilità. Non abbiamo ridotto le risposte ai bisogni, siamo presenti con la professionalità e l’umanità che sempre ci caratterizza. Ovviamente abbiamo elevato il livello di attenzione, con le adeguate e necessarie misure preventive: oltre alle disposizioni delle autorità, a cui abbiamo dato attuazione, ne abbiamo introdotte altre. Certo la preoccupazione c’è, perché il “rischio zero” non esiste per nessuno. Noi abbiamo alzato le precauzioni, ma sempre cercando di far vivere alle persone con disabilità i loro progetti: le attività esterne sono state ridotte ma quelle all’interno sono state potenziate ad esempio. Il progetto di vita viene ridefinito ma non annullato: deve continuare, pur con le cautele del caso».

La Fondazione Piatti di Varese ha dato innanzitutto «sembra banale dirlo ma è importante, indicazioni di massima attenzione alle norme igienico sanitarie». Sono state poi «intensificate le attività di sanificazione e igienizzazione degli ambienti, di cui abbiamo potenziato programmi e frequenze», continua Radaelli. «Abbiamo introdotto misure per le persone che lavorano nei nostri servizi, al minimo sintomo di qualsiasi genere, anche un raffreddore, la persona sta a casa proprio per ridurre al minimo il rischio. Misuriamo la temperature due volte, in ingresso e in uscita, a lavoratori e fornitori. I fornitori entrano solo con dispositivi di protezione individuale, così che un’operazione semplice come scaricare della merce non porti rischi all’interno».