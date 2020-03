8 Marzo, l'impegno per le bambine, le ragazze, le donne

Lucia è stata una delle protagoniste e testimoni nel numero di Vita bookazine di settembre 2019 dedicato al caso affidi “Parlano i ragazzi. Stateli ad ascoltare!” (qui per chi volesse approfondire). In quell’occasione Lucia (nella foto) alla domanda se quella del Villaggio fosse una nuova famiglia? Aveva risposto: «Non esattamente. La familiarità che si crea all’interno del Villaggio non sostituisce la famiglia, anzi è come se te ne creassi una seconda a fianco della prima. Inoltre, i rapporti con quella d’origine non solo non vengono meno, sono favoriti: mio papà ci veniva a trovare la domenica e poi c’erano le telefonate, le vacanze estive che passavamo con lui».

Insieme ai fratelli, nel Villaggio Sos Lucia ha potuto mantenere il legame con il papà, che resta presente. «Negli anni dell’adolescenza al Villaggio Sos non ci si può sentir soli, attorniati da tanti amici e persone positive che ti trasmettono ottimismo e fiducia in te stesso e nel futuro. Io ho potuto fare sport, studiare, appassionarmi all’arte, alla letteratura, al cinema, al teatro, insomma alle cose belle della vita».

Lucia rimarca un punto essenziale della missione di Sos Villaggi dei Bambini: prendersi cura di ogni singolo bambino, per sostenerlo e aiutarlo a diventare un adulto in grado di compiere le scelte giuste e trovare così il proprio posto nel mondo. «Grazie a Sos Villaggi dei Bambini» conclude, «ho avuto la possibilità di essere un’adulta e soprattutto una madre serena, priva di quella rabbia che un destino avverso può provocare. Il Villaggio Sos ha amorevolmente trasformato la mia “mancanza” in straordinaria ricchezza».