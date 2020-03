Coronavirus, l'allerta ora sono le terapie intensive. Servono 350 posti entro marzo

«Estendendo in avanti ai prossimi giorni l’estrapolazione esponenziale, che gli indicatori statistici mostrano affidabile (certamente e soltanto su tempi abbastanza brevi), e molto più attendibile di un comportamento lineare o a potenza, si nota come il numero di posti letto richiesti in terapia intensiva cresca rapidissimamente nella prima settimana di marzo, configurando una situazione di ovvia crisi per le strutture sanitarie del territorio, poiché potrebbero essere richieste almeno 350 posti letto in terapia intensiva entro il 5 marzo (ed ancora di più successivamente)».

L'inizio del contagio

Analizzando invece retrospettivamente la stessa curva esponenziale ottenuta, si evince che «i primi casi gravi dovrebbero essere emersi in una data prossima al 10 febbraio, il che, considerando il rapporto fra casi gravi ed infetti e i tempi di evoluzione della sintomatologia dalla infezione, suggerisce che l’epidemia attualmente in corso non può essere iniziata in una data posteriore all’ultima decina di giorni di gennaio (con la possibilità che sia iniziata anche prima, nel caso la rivelazione di casi gravi in località diverse da quelle attualmente monitorate sia sfuggita)».

Conclusioni

«Dobbiamo essere chiari: non si tratta di un pericolo forte per la vita delle persone, ma il rischio è che in pochi giorni si blocchino le sale di rianimazione del Ssn: che succederà a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, non solo quelli con Covid-19?». Insomma, per gli esperti «non è il momento di allentare la guardia». «Contrariamente a quanto ventilato in qualche sede, l'epidemia in corso è ancora nella sua fase iniziale. Pertanto, lungi dall'abbandonare le misure di mitigazione necessarie, in questo momento è più che mai opportuno proseguire», precisano gli esperti, sottolineando alcune raccomandazioni. «Soprattutto in Lombardia, Veneto occidentale ed Emilia-Romagna del nord, e soprattutto nelle grandi città come Milano e quelle dove ci sono un numero di casi importanti come ad esempio Savona, il numero medio di possibili contatti potenzialmente produttivi (distanza tra un soggetto infetto e uno non infetto minore di due metri) deve essere contenuto al minimo. Ciò significa diminuire la frequenza di tutti i contatti involontari con un gran numero di estranei». Ma anche «evitare conferenze e incontri affollati: sento che c'è una certa resistenza al telelavoro, ma invece questo può essere prezioso», dice Marinari.