L'appello dei gesuiti: evacuazione immediata dei migranti dalla Grecia e visti umanitari

Alla luce di quanto sta accadendo ai migranti siriani ai confini dell’Europa e in seguito alle tragiche notizie sulla morte di altri 7 bambini nella scorsa notte a Idlib,

Il Centro Astalli si appella istituzioni nazionali e sovranazionali chiedendo l’evacuazione immediata dei campi profughi in Grecia.

I migranti che versano in condizioni disumane in territorio europeo siano immediatamente ricollocati in tutti i Paesi Ue. Ognuno faccia la sua parte e l’Italia per prima dia il suo contributo.

Si accolgano con permessi umanitari i siriani in fuga dalle bombe, ponendo fine al tragico accordo con la Turchia che ha di fatto condannato milioni di persone a miseria, disperazione e morte.

L’unione europea agisca immediatamente.Si rompa la coltre di immobilismo e indifferenza con cui da troppo tempo si accettano soprusi e privazioni da parte di governi con cui si continua a interloquire nonostante le gravissime violazioni dei diritti umani ai danni di popolazione civile e migranti.