Mentre il Paese combatte il Coronavirus, il calcio si azzuffa. Ora basta

Per Bosio «viene da chiedersi se questo sia ancora sport. L'attività sportiva non può essere qualcosa che non ha alcuna attinenza con la realtà e la vita delle persone e che risponde solo a interessi di parte. Di fronte ad un'emergenza come quella di oggi, che non abbiamo mai vissuto prima, in primo piano deve esserci il bene comune».

Anche l'idea che il mondo del pallone sia immune dal contagio è abbastanza sconvertante: «si comportano come se l'unico tema fosse la salute del pubblico. Nessuno di quelli che oggi fa polemiche ha pensato cosa accadrebbe se si ammalassero dei calciatori e se dovessero essere messe in quarantena delle società? Per tutti oggi il virus è un ammonimento che ci insegna quanto siamo fragili. Forse anche il calcio professionistico italiano dovrebbe imparare questa lezione».