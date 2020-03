Milano, a marzo consegna gratuita di farmaci e spesa agli over 65

Nel momento in cui viene suggerito a tutti i cittadini e in particolare a quelli che si trovano in una situazione di fragilità e over 65 una maggiore attenzione per bloccare le possibilità di contagio da Coronavirus, arriva un aiuto sotto forma di consegna a domicilio di spesa e farmaci. L’iniziativa pensata da Energie Sociali Jesurum vede in sinergia LloydsFarmacia del Gruppo Admenta Italia e Coop Lombardia accanto al Comune di Milano vedrà per tutto il mese di marzo la possibilità di consegna gratuita a tutti i cittadini milanesi dei farmaci e per gli over 65 della spesa a domicilio.

Per quanto la consegna della spesa, Coop Lombardia, grazie alla collaborazione di Supermercato24, garantisce per tutto il mese di marzo a tutti i milanesi sopra i 65 anni spedizioni a domicilio gratuite per gli acquisti su S24 Coop – che non prevedono costi aggiuntivi – effettuabili tramite il solo inserimento del proprio codice fiscale.

Il servizio di consegna dei farmaci è invece reso possibile da LloydsFarmacia che per tutto il mese di marzo offre a tutti i cittadini la possibilità di ricevere direttamente a casa i propri farmaci e, nei casi che lo necessitino, il ritiro della ricetta, operato da Pharmap, al proprio medico di medicina generale. Quest’ultimo servizio, già attivo in precedenza, ha garantito, nei mesi estivi e invernali, le consegne a tutti gli over 65 al fine di evitare loro di uscire di casa nei momenti dell’anno particolarmente caldi o freddi.

Per tutto il mese di marzo, l’iniziativa è estesa all’intera cittadinanza, al fine di supportare e facilitare tutti coloro per i quali è consigliabile la permanenza in casa in questa fase. Per l’attivazione gratuita ai cittadini basterà chiamare la LloydsFarmacia più vicina o utilizzare appLloyds e proseguire con l’ordine, opzionando, nel caso, il ritiro ricetta dal medico di medicina generale.

Nell’annunciare questa iniziativa il Comune di Milano- si legge in una nota - vuole inoltre fare appello alla collaborazione di tutti i cittadini nel promuovere e diffondere il servizio, affinché chiunque si trovi nella condizione di dovervi fare ricorso possa conoscerne le modalità di utilizzo.

In apertura foto di Thiago Barletta/Unsplash