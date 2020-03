Torino Social Factory: la fabbrica dell'innovazione sociale

Sulla prima dimensione, occorre essere consapevoli che a Torino si danno almeno un paio di condizioni molto rilevanti. La prima è che Torino Social Factory è un elemento di una strategia più complessiva di rafforzamento delle pratiche di innovazione sociale nella città, che si alimenta di altre progettualità, di attori dedicati, di veicoli finanziari e dispositivi organizzativi. Torino Social Impact, «l'ecosistema per l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale», è l’esito più coerente di questa strategia. La seconda condizione è che i progetti possono contare su una lunga stagione di politiche per le periferie, che ha avuto nella città, a partire dagli anni Novanta, il principale centro di sperimentazione, nel corso della quale il fuoco dell’attenzione si è spostato dalla riqualificazione fisica, attraverso grandi interventi unitari su quartieri-bersaglio, alla creazione di centri di erogazione di servizi per e con la comunità (le Case del Quartiere), al sostegno alla progettualità dei soggetti no profit nelle aree bersaglio.

Entrambe queste condizioni suggeriscono che il lavoro da fare, per molte città, riguarda la sperimentazione di iniziative analoghe a Torino Social Factory, insieme alla progettazione di dispositivi che possono trasformarle in programmi ordinari. Una indicazione fertile è quella che emerge dall’ultimo rapporto di Urban@it, curato da Giovanni Laino, con l’idea di creare “agenzie sociali di quartiere”, che operino come strutture stabili di intervento nei quartieri difficili secondo logiche da punto di ingresso ai servizi (di cura, assistenza, istruzione e formazione, lavoro, abitativi, ecc.), ma capaci anche di progettazione integrata e montaggio di processi di sviluppo locale.

Con riferimento alla seconda dimensione, l’ipotesi di conferma e rafforzamento di un programma operativo per le città metropolitane nel prossimo ciclo dei fondi strutturali 2021-27 suggerisce che da Torino conviene apprendere per modellizzare e rilanciare. A questo proposito, segnalo tre prospettive.

La prima è che i progetti di Torino permettono di osservare la connessione non semplice tra azioni orientate alle persone e azioni orientate allo spazio. A quali condizioni, soggetti del terzo settore e imprenditori civici divengono attori della rigenerazione dei quartieri difficili? L’ipotesi di Torino è che ciò richieda trasferimento di competenze, supporto finanziario e un regime di governance condivisa, sostenendo dei primi lo sforzo di cambiamento e trattando come un policy tool la capacità dei secondi di produrre utilità pubblica. Al centro di questa prospettiva vi è la questione della gestione dei beni comuni per generare nuove economie sociali. Le sfide che questa prospettiva incrocia articolano il nodo della relazione tra pratiche di innovazione e spazio urbano: la riattivazione degli asset pubblici, come meccanismo di mobilitazione e generazione di valore sociale per comunità poste a diverso livello: dal quartiere alla città; le forme di territorializzazione del lavoro, dell’abitare e dei servizi; i nuovi modi di fare impresa e la costruzione di filiere economiche urbane attorno all’economia sociale, alle imprese di comunità, all’agricoltura sociale, al neo-artigianato, alla produzione e distribuzione di energia sostenibile, ecc.; la finanza di impatto e gli strumenti di investimento per le imprese sociali la cui capacità di produrre benefici collettivi è legata alla loro capacità di agire secondo un approccio place-based.