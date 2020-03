Illycaffè diventa Società Benefit

Illycaffè, adottando lo status di Società Benefit e inserendo questo impegno all'interno del proprio statuto, rafforza ancora di più il proprio impegno a perseguire un modello di business sostenibile, in grado di integrare gli interessi delle persone e dell'ambiente.

Si definiscono Società Benefit quelle che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

L'adozione dello status di Società Benefit – si legge in una nota - costituisce un passaggio voluto dall'azienda per rendere ancora più esplicito il principio guida del fare impresa di illycaffè, una stakeholder company che si pone come obiettivo il miglioramento della vita dei propri stakeholder nel lungo termine attraverso la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva, nel rispetto dell’ambiente. Un modello di sviluppo sostenibile che persegue attraverso la condivisione del valore generato (sostenibilità economica), la crescita personale e un impatto positivo nelle comunità in cui opera (sostenibilità sociale) e il rispetto per l'ecosistema (sostenibilità ambientale).

«Abbiamo deciso di inserire nello statuto dell’azienda l’impegno a perpetuare il modello di business proprio della stakeholder company», afferma Andrea Illy, presidente di illycaffè.«per riaffermare la nostra filosofia di impresa, che è quella di essere un’istituzione sociale che persegue la qualità della vita dei suoi portatori di interesse».

«Vogliamo contribuire alla realizzazione di un futuro sostenibile attuando soluzioni organizzative e strategiche che integrano il benessere delle persone e dell’ambiente, attraverso l’approccio del miglioramento continuo che ci caratterizza da più di 80 anni», racconta Massimiliano Pogliani, Amministratore delegato di illycaffè.

Con lo status di Società Benefit illycaffè conferma la scelta di continuare a crescere operando in modo responsabile, trasparente e sostenibile per le comunità con le quali interagisce, promuovendo un modo diverso di fare business, basato su una strategia orientata al bene comune e capace di determinare vantaggi competitivi per l'azienda, integrando obiettivi economico-reddituali con aspetti di natura sociale e ambientale da perseguire nel lungo termine.

Sono tre gli ambiti di intervento recepiti nello statuto e sui quali l’azienda intende focalizzarsi: il primo è quello della catena responsabile del valore e dell’agricoltura sostenibile che si realizza attraverso l’analisi e il miglioramento degli impatti lungo la filiera del caffè, la ricerca sul campo e il trasferimento di conoscenza, nonché il sostegno all’agricoltura integrata per preservare e migliorare la qualità sostenibile del caffè; il secondo è legato alla qualità della vita, che viene perseguito attraverso i principi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e anche favorendo partnership globali finalizzate a questo obiettivo; il terzo riguarda l’economia circolare a beneficio del pianeta che prevede il miglioramento dell’efficienza energetica e del consumo delle risorse per ridurre progressivamente le emissioni lungo la filiera.

In apertura foto da Pixabay