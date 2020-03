Malattie rare, una rivoluzione in otto parole

Almeno 300 milioni nel mondo. Tante sono le persone con una malattia rara, praticamente quanto l’intera popolazione degli Stati Uniti d’America. Il terzo continente al mondo dopo Cina e India, una persona ogni 20 abitanti della Terra. Di per sé ciascuna delle circa 7mila malattie rare riconosciute conta pochissimi casi, ma nel complesso avere una malattia rara non è cosa rara. Questa consapevolezza è stata la forza della comunità di malati, che negli ultimi vent’anni hanno saputo accendere i riflettori sui loro bisogni, diritti e sogni, trainando le malattie rare fuori dal cono d’ombra. L’advocacy ha portato le leggi, le leggi hanno portato gli investimenti e gli investimenti hanno portato terapie che stanno cambiando la storia naturale di molte malattie. Le malattie rare non sono più orfane e i malati rari non sono più soli, tanto che la parola d’ordine del Rare Disease Day 2020 è stata “reframe rare”.

Il nuovo numero di VITA, in distribuzione da venerdì 6 marzo, racconta proprio questo momento epocale. Abbiamo scelto otto parole-chiave per raccontare, grazie ai più grandi esperti italiani, cosa è cambiato e cosa sta per cambiare. Sappiamo che quello presente è un momento entusiasmante tanto per i malati quanto per i ricercatori e i medici, ma non siamo ancora al traguardo. Due in particolare sono i temi aperti: l’equità dell’accesso alle cure, posto dalle nuove e quasi sempre molto costose terapie e il rischio che le cure a questo punto possibili non diventino mai reali, qualora l’industria dirottasse integralmente verso patologie più diffuse e remunerative quelle piattaforme tecnologiche che proprio dalle ricerche sulle malattie rare sono nate e hanno dimostrato la loro efficacia.

DIAGNOSI

con Bruno Dallapiccola, medico genetista, direttore scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma