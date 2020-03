Piano di continuità civica: uno strumento fondamentale al tempo del coronavirus

Ma in Italia, anziché di business continuity anche in questi giorni si è preferito parlare d'altro. Di resilienza e di aziende resilienti, ad esempio. Un termine certamente più evocativo e poetico, resilienza, ma in sostanza vuoto, quando non affidato all'estemporaneità.

... al piano di continuità civica

Riflettendo su questi temi, nelle ore in cui la Francia si trova ancora in una fase 2 di rischio, non avendo a oggi raggiunto la vera e propria preallerta epidemica, l'esperto di pianifcazione strategica Jean-Marc Yvon ha osservato che tutti i dati storici recenti dimostrano una cosa: l'entità Stato, davanti a crisi di questo tipo, risponde in maniera spesso tardiva e debole. Una riflessione che chiama in causa la società civile e il concetto stesso di sussidiarietà. Davanti a uno Stato che ritarda, possono i corpi intermedi giocare tattiche attendiste? In Francia se ne sta dibattendo. Ma c'è da pensare che anche in Italia, nei prossimi mesi, la società civile organizzata si troverà sempre più davanti a scelte dettate dal cambio di orizzonte e di paradigma innescato dal coronavirus.

L'economista Paolo Venturi, su queste pagine, ha giustamenet ricordato che non basta ricorrere ai classici strumenti di copertura del rischio (welfare state o assicurazione),. Non basta proprio per la natura sistemica della crisi che stiamo attraversando e per il fatto che, anche in questa fase, i primi beni a trovarsi esposti sono quelli di natura primaria e comune come la fiducia.

Serve ben altro. Servono strumenti di pianificazione coerente, che tengano insieme mezzi e fini, vocazione e organizzazione, cooperazione e capacità di tessere nuove reti. Serve che, grazie alla spinta degli ambienti culturali più avanzati del Terzo settore, si avvii una riflessione vera sul nostro agire, sul nostro comunicare, sul nostro pensare e pensarci insieme. Per dare continuità, ma innovando. Servono piani di continuità civica.

Al di là della gravissima emergenza sanitaria, infatti, è oramai chiaro che quella che stiamo attraversando, per riprendere un titolo del Wall Street Journal, è una coronavirus disruptions non solo economica, ma sociale. Nulla sarà più come prima, che ci piaccia o no.