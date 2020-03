Dialogo via Skype con Sara, l'amica degli animali in quarantena in Romania

“Penso che questo momento difficile possa essere un’occasione per tutti noi, per riflettere, per rivedere i nostri valori”. Non perde la positività che la contraddistingue Sara Turetta, da qualche giorno in quarantena volontaria in Romania, a causa del Coronavirus.

Sara è la fondatrice e presidente di Save the Dogs and Other Animals, una delle più importanti associazioni animaliste in Italia, fondata nel 2002, che ha lo scopo di combattere il randagismo e il sovrappopolamento canino e felino.

“Operiamo soprattutto in Romania, dove il randagismo è un problema grave, per ragioni storiche e sociali”, ci racconta.

“A Cernavodă, che si trova in una delle zone più depresse del Paese, abbiamo una clinica veterinaria all’avanguardia, l’unico presidio in un territorio molto ampio. Una decina di giorni fa, come faccio spesso, ho preso un volo da Milano, dove abito, e sono arrivata all’aeroporto di Bucarest, che dista un paio di ore di auto dalla clinica. Appena atterrati, abbiamo visto un gruppo di poliziotti schierati: indossavano una mascherina e ci impedivano di passare. Ci hanno consegnato un modulo con domande sul nostro stato di salute. Dal giorno successivo un funzionario della Asl di Costanza mi chiama quotidianamente e mi chiede se ho sintomi influenzali, invitandomi a restare chiusa in casa. Se esco, rischio fino a due anni di prigione”.