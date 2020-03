Oltre 20 mila morti nel Mediterraneo dal 2014, aumentano i naufragi fantasma

Le barche fantasma o i naufragi invisibili vengono costantemente segnalati da Alarm Phone e da Caminando Fronteras che ricevano chiamate di soccorso da migranti in pericolo e dai familiari che sono sulle tracce dei loro cari scomparsi. Casi in cui come segnala l’Oim non vengono avviate operazioni di soccorso, lasciando così queste persone disperse in mare. «Se vieni da un paese benestante, saranno fatti tutti gli sforzi necessari per identificare il tuo corpo, lo stesso non avviene se sei un migrante nel Mediterraneo», ha aggiunto Laczko.

Famiglie che si ritrovano a vivere nel limbo, senza sapere se i propri cari siano ancora vivi o morti.

Alla tragedia del 9 febbraio, si aggiungono i tre corpi di giovani trovati in una spiaggia in Tunisia. Si tratta – spiega l’Oim – di dispersi che con ogni probabilità erano a bordo di una nave partita dall’Algeria con 18 persone, nave di cui si è persa ogni traccia.

L’Oim sottolinea l’importanza di creare canali d’ingresso legali per migranti e rifugiati per prevenire la sempre più inevitabile perdita di vite umane in mare.