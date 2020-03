Dallapiccola: «20mila geni sotto esame, così stoppiamo l'odissea diagnostica»

Che progressi sono stati fatti sulle malattie rare?

Dato che l’80-90% delle malattie rare è geneticamente determinato, oggi con la genetica e la genomica possiamo offrire molto di più in termini diagnostici. Grazie alla genomica inoltre è possibile cominciare a dare cure più specifiche ai malati. Non va infatti dimenticato che meno del 5% delle malattie rare oggi ha una terapia efficace; per il 70% di esse abbiamo interventi aspecifici, che non sempre funzionano come vorremmo. La speranza per il futuro viene dalla genetica e dalla genomica, ossia dalla medicina di precisione che – attenzione – non è la medicina personalizzata. Per una cura personalizzata non siamo ancora attrezzarti perché non sappiamo ancora interpretare tutte le variazioni genetiche né l’effetto dell’ambiente sulla funzione dei geni. Il termine “medicina di precisione” è più appropriato: significa una terapia che va su un bersaglio molecolare, identifica la causa principale di una malattia e va a colpire lì. È la base della immunoterapia e della terapia genica. Tutto questo impatta moltissimo anche sulla diagnosi prenatale, che sta vivendo diverse rivoluzioni: l’anticipazione della diagnosi; il passaggio da tecniche invasive a tecniche non invasive; il passaggio dalla mancata nascita come forma di prevenzione alla cura.

Ogni anno al Bambino Gesù seguite 17mila bambini con malattia rara e vengono scoperti in media 10-20 nuovi geni responsabili di una di queste malattie.

Abbiamo realizzato oltre 3.400 punti di impact factor nel 2019, l’anno prima circa 3mila. Per raggiungere determinati risultati servono strutture, attrezzature, un squadra coesa e un ente che ti asseconda. Noi abbiamo 480 ricercatori a tempo pieno. Abbiamo attivato nel 2013 uno dei pochi percorsi esistenti in Italia per i pazienti senza diagnosi: abbiamo creato una rete di esperti, che aggrega oltre una ventina di centri, insieme ai quali negli ultimi tre anni abbiamo valutato un migliaio di casi, raggiungendo la diagnosi in oltre il 60% dei pazienti. Per la diagnosi il genetista clinico esperto è fondamentale, ma nonostante questo e i progressi della genetica ancora oggi non riusciamo a definire le basi biologiche del 40% delle malattie rare. Però la tecnologia basata sulle tecniche di sequenziamento di ultima generazione è stata rivoluzionaria. Il connubio fra genetica e tecnologia ha cambiato la storia. Purtroppo in Italia, nonostante che vi siano tanti ottimi laboratori di genetica, ancora relativamente pochi eseguono indagini dell’esoma e dell’intero genoma.

Cos’è l’indagine dell’esoma e perché è una rivoluzione?

L’esoma è la parte codificante del genoma. Fatto 100 il genoma, l’esoma è solo il 2%. Il resto, la parte non codificante, che fino a poco tempo era considerato “DNA spazzatura”, di fatto ha importanti funzioni di regolazione. Oggi possiamo analizzare l’esoma clinico, cioè i circa 5.500 geni-malattia noti, oppure estendere l’analisi all’esoma di ricerca, che indaga più di 20mila geni, compresi quelli finora non collegati ad una malattia. In urgenza un esoma può essere fatto anche in pochi giorni.