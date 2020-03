Éric Sadin: stiamo in guardia dalla tecnologia antiumana e dalla data-driven society

Per Sadin infatti «quello che caratterizza l’intelligenza artificiale, al di là dei discorsi confusi che le girano intorno e delle sempiterne litanie sulla fine del lavoro, sui vantati progressi della medicina o sull’ottimizzazione ormai quasi totale del funzionamento delle aziende, è l’estensione di una “sistematica”, o scienza della classificazione e delle relazioni, destinata a essere applicata a tutti gli ambiti della vita umana».

L'enunciazione della verità

Questa scienza determina quella che il filosofo francese definisce «enunciazione automatizzata della verità» che «è così destinata a produrre “l’evento”, a far scattare un’azione, principalmente a scopi commerciali o utilitaristici, procedendo a una sorta di stimolazione artificiale e ininterrotta del reale».

Cosa significa? «Pensiamo all'applicazione Waze, quella che valuta in tempo reale lo stato del traffico e suggerisce di adottare itinerari alternativi più o meno ottimizzati. Questi sistemi non sono solo in grado di periziare la realtà, ma anche di enunciare verità: in questo caso quale strada sia meglio percorrere». Aggiunge Sadin: «Qual è il problema? Che l'esattezza è fattuale. Le parole dei genitori per i figli sono verità con cui ci si deve conformare. Le macchine fanno lo stesso. Le macchine ci dicono come agire. Ecco dove sta la svolta imperativa della tecnica».

Gli esempi non sono finiti: «Immaginate di avere uno specchio connesso al web. Non rifletterebbe solo l’immagine , ma raccoglierebbe anche i dati relativi al vostro volto e al vostro corpo, per suggerirvi i prodotti o i servizi ritenuti più appropriati in funzione dell’analisi avanzata, e più o meno affidabile, del vostro stato fisiologico e psicologico».

La svolta ingiuntiva della tecnologia

In conclusione «viviamo la svolta ingiuntiva della tecnologia. È un fenomeno unico nella storia dell’umanità che vede le tecniche richiederci di agire in un modo o nell’altro. Questo non avviene in modo uniforme, ma su diversi livelli. Può cominciare come incentivo, per esempio con un’applicazione di coaching sportivo che suggerisce un tipo di integratore alimentare...