Ginevra, il festival dei diritti umani non si ferma ma si reinventa in versione 2.0

Apre oggi a Ginevra Fifdh, la rassegna più importante al mondo dedicata al cinema e ai diritti umani, giunta quest’anno alla sua 18a edizione. La manifestazione, che si tiene in concomitanza con la sessione principale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, era stata annullata lunedì 2 marzo in seguito all’emergenza Coronavirus, ma dopo soli due giorni l’équipe di Fifdh ha deciso di andare avanti e ha annunciato il ritorno del festival “in una forma ripensata”, con una programmazione 2.0, perchè la questione dei diritti umani è essenziale, e ancora di più in questo contesto.

Come spiega Isabelle Gattiker, direttrice di Fifdh, «Non era possibile rinunciare alla nostra missione, che è quella di offrire uno spazio per l’espressione e il dibattito agli attivisti e agli artisti, di denunciare le violazioni dei diritti umani ovunque nel mondo e di mettere in luce le soluzioni possibili. Abbiamo deciso che era fuori questione rinunciare. Con il sostegno dei nostri partner, l’équipe di Fifdh ha ideato in 48 ore una nuova versione del Festival».

Dal 6 al 15 marzo, Fifdh (Festival del film e forum internazionale sui diritti umani) , presenterà un programma alternativo di grande qualità, che consentirà di portare la voce degli attiviisti dei diritti umani a un vasto pubblico. Il festival presenta 27 dibattiti, oltre a interviste con 50 ospiti di primo piano, che saranno trasmessi su internet su fifdh.org, sul canale youtube del festival e sulla sua pagina facebook, in diretta, così che il pubblico potrà intervenire e fare domande ai relatori.

I temi che verranno discussi in questa edizione sono: l’emergenza climatica, la difesa dei diritti fondamentali e la moltiplicazione delle rivolte cittadine nel mondo. Tra gli invitati Kenneth Roth, Agnès Callamard, Pablo Servigne, Joe Sacco, Alaa Salah, Rony Brauman, François Gemenne, Alaa al Aswany, Tahani Abass, Abdulaziz Muhamat e Hatice Cengiz.