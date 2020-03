La Rondine per le mamme in difficoltà spicca il volo

«A casa mio marito non mi chiamava con il mio nome, mi diceva “Troia”». Silvia è una mamma di due bambini, che ha subito vent’anni di violenza domestica. Violenza fisica, sessuale e verbale.

Oggi è ospite insieme ai suoi gli di La Rondine, un progetto costituito da alloggi per l’autonomia mamma/bambino, che Fondazione L’Albero della Vita ha avviato a Milano nel 2006 e che dall’estate scorsa si è ampliato, con l’obiettivo di accogliere ancora più mamme e bambini in diffcoltà. «Qualche anno fa, durante l’ennesimo litigio con mio marito, che era alcolista e tossicodipendente, ho telefonato di nascosto a mio fratello e ho lasciato la chiamata aperta», continua Silvia, piangendo. «Dopo poco mio fratello è arrivato. Siamo andati dai carabinieri, è iniziato un lungo percorso che ha portato me e i miei figli per quattro anni in una comunità, e mio marito in carcere. E poi, finalmente, siamo arrivati qui, dove sono tornata a respirare. Per me La Rondine è un ponte verso il futuro. Quel futuro che sognano tutte le mamme che hanno passato quello ho passato io».

«La Rondine per noi è un nido» spiega Lucianna Balzano, referente pedagogico de L’Albero della Vita. «Un nido dove accogliamo alcune donne con i loro figli, con l’obiettivo di aiutarle poi a spiccare il volo. Nel nostro nido le mamme possono fare un percorso faticoso ma importante, che le porta verso l’autonomia e la consapevolezza della loro genitorialità».

Un percorso in quattro fasi

Il progetto è iniziato nel 2006, con i primi quattro appartamenti di usi sul territorio milanese. Da qualche mese La Rondine però si è trasformata in una grande casa, costituita da 22 appartamenti, ricavati da un vecchio studentato formato da bilocali e trilocali, dove si possono accogliere fino a 25 nuclei mamma-bambino. Ogni nucleo vive in un appartamento che ha una cucina, un soggiorno, una camera da letto e un bagno. Gli ambienti sono semplici, ma belli, perché la bellezza e l’ordine sono valori importanti.