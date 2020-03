La società civile nella società del rischio: un luogo per rigenerare fiducia

Per iniziare a creare questo spazio, Vita organizza per giovedì prossimo, 12 marzo (ore 14,30-16) una tavola rotonda in streaming, com'è nello spirito dei tempi.



Alla tavola rotonda, che toccherà i temi della crisis communication, del ruolo della cooperazione sociale per ricostruire le reti di fiducia e di quanto sarà importante dar forza ai corpi intermedi per rilanciare economia e socialità nei prossimi mesi, partecipano, coordinati dal nostro Marco Dotti:

Toni Muzi Falconi , decano dei relatori pubblici italiani;

, decano dei relatori pubblici italiani; Stefano Granata , Presidente di Ferdersolidarietà;

, Presidente di Ferdersolidarietà; Guido Bosticco, esperto di comunicazione e reti sociali, Università di Pavia.

Crediamo sia un momento importante. Un punto di partenza per iniziare a riflettere.

Ulrich Beck, il sociologo tedesco a cui dobbiamo la più acuta analisi della questione, ricordava che nella vecchia struttura sociale del XX secolo, modellata sull'interazione rigida tra classi, «l'essere determinava la coscienza». Ma nella società del rischio (Risikogesellschaft) del nostro XXI secolo tutto cambia, perché tutto è mobile. Nella società del rischio «è la coscienza a determinare l'essere». Proprio per questo i luoghi di riflessione e di senso assumono un valore nuovo e inestimabile. Costruiamoli insieme. Ci vediamo giovedì!